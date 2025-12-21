В ЕС заявили о разногласиях между Францией и Германией

FT: Макрон предал Мерца и ему придется за это заплатить

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фрадриха Мерца и сейчас между двумя странами возобновляются «фундаментальные разногласия». Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить. Но Макрон настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как сдаться перед Джорджией Мелони», — отметил дипломат ЕС, непосредственно осведомленный о ходе саммита Евросоюза 18-19 декабря, на котором решалась судьба кредита для Украины.

По информации издания, команда Макрона в частном порядке выражала сомнения в законности решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и предупреждала, что Франции будет сложно предоставить гарантии Бельгии на случай, если активы придется срочно вернуть Москве. В итоге Франция оказалась на стороне стран, отвергнувших использование российских активов.

FT пишет, что противостояние Макрона и Мерца подчеркивает «новую динамику» в отношениях «медлительной» Франции и «инициативной» Германии.

«Теперь есть канцлер, который понимает геополитику, который хочет активнее участвовать в делах Европы<...> но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть сделки», — отметил глава европейского подразделения Eurasia Group Муджтаба Рахман.

По словам политолога Даниэлы Шварцер, Франция находится «под гораздо большим давлением», чем Германия, и это «приводит к возобновлению фундаментальных разногласий между двумя державами».

19 декабря 2025 года ЕС решил выдать Украине кредит в размере €90 млрд, который основа на бюджете Евросоюза, а не на замороженных российских активах. Деньги должны удовлетворить финансовые потребности Киева в 2026 и 2027 годах, а Украину обяжут вернуть кредит только выплаты Россией компенсации на восстановление страны. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины.

