Военблогер рассказал об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ

Блогер Подоляка: фронт ВСУ начал трещать по швам в Гуляйполе Запорожской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал трещать по швам в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это участок на реке Ганчур.

«И надеюсь, он далее обрушится также как и в свое время обрушилась линия обороны противника на реке Янчур», — написал военблогер.

Он добавил, что надеется на то, что обрушение произойдет до того, как Вооруженные силы Украины закончат оборудование следующей линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.

11 декабря Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что российские военнослужащие прошли к центру Гуляйполя и начали бои на закрепление. В материале уточнялось, что российские подразделения в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям украинских войск.

15 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время продвигаются по всем фронтам.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.

