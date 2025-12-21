На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин захотел уйти из публичной жизни

Певец Прохор Шаляпин признался, что задумался об уходе от публичности
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин признался в подкасте Ивана Самохина, что задумался об уходе от публичности.

Шаляпин заявил, что продумывает план, как выйти из публичного мира. Артист желает, чтобы его переставали узнавать.

«В конце концов, не это делает счастливым человека. Творческая реализация — да. Я стал зарабатывать. Какая-то реализация творческого потенциала. Немножко не так, как хотелось бы. Это моя обида на коллег, которые пускали меня 15 лет спеть песню с «Огонек». <...> Но я наверстал. И сказать, что я без этого (публичности) жить не могу — это заблуждение», — поделился артист.

По словам Шаляпина, он окружен достаточно большим количеством людей, которые его любят. Певец также уверил, что не нуждается в деньгах. Как заявил исполнитель, он «достаточно себя монетизировал», чтобы жить безбедно.

Шаляпин также поделился своими способами бороться со стрессом. В него вошли принятие солевых ванн, употребление магния, солнце и отдых наедине с собой. Артист добавил, что магний нужно употреблять исключительно по рекомендации врача.

Ранее Прохор Шаляпин посчитал, что на него заказали травлю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами