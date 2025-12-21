Прохор Шаляпин захотел уйти из публичной жизни

Певец Прохор Шаляпин признался в подкасте Ивана Самохина, что задумался об уходе от публичности.

Шаляпин заявил, что продумывает план, как выйти из публичного мира. Артист желает, чтобы его переставали узнавать.

«В конце концов, не это делает счастливым человека. Творческая реализация — да. Я стал зарабатывать. Какая-то реализация творческого потенциала. Немножко не так, как хотелось бы. Это моя обида на коллег, которые пускали меня 15 лет спеть песню с «Огонек». <...> Но я наверстал. И сказать, что я без этого (публичности) жить не могу — это заблуждение», — поделился артист.

По словам Шаляпина, он окружен достаточно большим количеством людей, которые его любят. Певец также уверил, что не нуждается в деньгах. Как заявил исполнитель, он «достаточно себя монетизировал», чтобы жить безбедно.

Шаляпин также поделился своими способами бороться со стрессом. В него вошли принятие солевых ванн, употребление магния, солнце и отдых наедине с собой. Артист добавил, что магний нужно употреблять исключительно по рекомендации врача.

Ранее Прохор Шаляпин посчитал, что на него заказали травлю.