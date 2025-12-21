Видео: в Лос-Анджелесе россиянка на Mercedes влетела в авто воров

В Лос-Анджелесе россиянка на Mercedes влетела в авто воров, проникнувших в ее дом

В Лос-Анджелесе россиянка на Mercedes протаранила автомобиль воров, которые планировали ограбить ее дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Многодетная мамочка по имени Патимат уехала по делам, дома в районе Шерман-Окс остались трое ее детей с бабушкой. В жилье ворвались воры, взломав дверь. Патимат, говорившая с матерью по телефону, услышала крики. Она развернула тачку и на полной скорости влетела в белую «Хонду» грабителей. Преступники пустились в бега», — говорится в публикации.

По данным канала, сотрудники полиции, которые прибыли на место, обнаружили в машине нарушителей инструменты для взлома, документы на разные имена и несколько автомобильных номеров. По словам соседей россиянки, иномарку видели несколько дней назад возле другого дома, в котором произошло ограбление.

