СМИ рассказали о предательстве Мерца со стороны Макрона

FT: Макрон в вопросе активов РФ предал Мерца, зная, что за это надо платить

Президент Франции Эммануэль Макрон в вопросе замороженных российских активов предал федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и знает, что за это придется заплатить. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата Евросоюза.

По его словам, Макрон «настолько слаб», что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Европейского союза по изъятию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Французский лидер в ходе обсуждений больше молчал, а позиция главы итальянского кабмина оказала решающее влияние, следует из материала.

Экономический обозреватель Юрий Пронько проанализировал возможные ответные действия России в случае конфискации замороженных активов России в Европе. По его мнению, Москва готова к зеркальным мерам, которые могут быть приняты незамедлительно.

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не забрал активы России.