Ученые раскрыли секрет наиболее эффективного восстановления на праздниках

Conversation: планировать отдых стоит так же осознанно, как рабочие дела
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Праздничный сезон часто рисуют как идеальное время для отдыха: горячие напитки, уют и долгие часы с близкими. Но на практике многим людям оказывается сложно по-настоящему расслабиться. Ученые рассказали, как сделать отдых на зимних праздниках более восстанавливающим. Об этом сообщает портал The Conversation.

В период праздников стресс легко накапливается. Финансовые траты, сбитый режим дня, поездки, семейные конфликты — все это снижает эмоциональное благополучие. Качественный отдых способен смягчить эти эффекты, снизить уровень стресса и помочь быстрее восстановиться после возвращения к рабочим будням.

Исследования показывают, что прогулки на природе уменьшают активность зон мозга, связанных с тревожными и навязчивыми мыслями, а занятия музыкой или каллиграфией снижают уровень кортизола — гормона стресса. Именно поэтому участие в приятных досуговых активностях считается одним из эффективных немедикаментозных подходов к профилактике депрессии.

Однако не любое свободное время одинаково полезно. Психологи давно выяснили: эффективность отдыха напрямую зависит от того, насколько он субъективно приятен. При этом люди часто выбирают досуг, который не приносит удовлетворения. Например, телевизор — одна из самых популярных форм отдыха, но при этом одна из наименее приятных. Чем больше времени люди проводят за просмотром ТВ, тем ниже они оценивают его вклад в свое самочувствие.

Похожий эффект наблюдается и у бесцельного скроллинга в соцсетях. Такие занятия могут казаться расслабляющими, но редко дают ощущение восстановления и энергии.

Чтобы избежать этого «порочного круга», ученые советуют планировать отдых так же осознанно, как рабочие дела. Планирование и выполнение приятных активностей снижает симптомы тревоги и депрессии. В праздники это может выглядеть как запланированная прогулка после шумных встреч или время с книгой после похода по магазинам.

Отдельная проблема — чувство вины за отдых. Так называемая «вина за досуг» возникает, когда человек воспринимает расслабление как лень или непродуктивность. В праздничный период это чувство усиливается из-за высоких ожиданий, усталости и ощущения, что всегда есть что-то еще, что следует сделать.

Психологи предлагают несколько стратегий. Во-первых, снижать планку ожиданий: не все должно быть идеально, а избыточные требования к себе лишь отнимают силы. Во-вторых, выбирать занятия с эффектом погружения — прогулки, игры, общение, творчество — они лучше отвлекают от мыслей о незаконченных делах, чем пассивный экранный отдых. И наконец, важно принимать чувство вины, а не бороться с ним: признание неприятных эмоций в стрессовые периоды само по себе снижает психологическое напряжение.

Потребность в восстановлении — базовая для человека, особенно в насыщенный праздничный сезон. Небольшие осознанные изменения помогают сделать отдых не иллюзией, а реальным ресурсом для здоровья и благополучия.

Ранее был назван простой способ сблизиться с семьей на праздниках.

Теперь вы знаете
