В Петербурге юноша упал с балкона, не дождавшись подруги

В Петербурге парень выпал с балкона восьмого этажа, не дождавшись подругу
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге молодой человек упал с восьмого этажа жилищного комплекса (ЖК) «Я-Романтик» на западе Васильевского острова, не дождавшись подругу. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, юноша стоял на краю балкона два часа. Все это время с ним разговаривали. Молодой человек выпал с балкона, когда спасатели попытались вытянуть его в безопасную зону.

Днем 19 ноября в Южной Корее мужчина стряхивал крошки с одеяла из окна на 20-м этаже и случайно сорвался вниз. Вероятно, падение произошло, потому что 20-летний молодой человек потерял равновесие. Прибывшие на место медики констатировали у него остановку сердца.

Полиция начала расследование для окончательного установления всех обстоятельств инцидента. Предварительная версия случившегося — несчастный случай, связанный с потерей равновесия при выполнении бытового действия на большой высоте.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.

