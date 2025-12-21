На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве сообщили, что Португалия направит €50 млн на закупку вооружений для Украины

Шмыгаль: Португалия выделит €50 млн на закупки оружия для Украины
Andrii Nesterenko/Reuters

Португалия выделит €50 млн на закупку вооружений для Киева в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку европейскими странами оружия у США для Украины. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в соцсети Х по итогам встречи со своим португальским коллегой Нуну Мелу.

«Выразил искреннюю благодарность Португалии за... готовность внести взнос в размере 50 млн евро в механизм PURL», — написал он.

20 декабря помощник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявил, что Киев и Лиссабон достигли договоренностей о совместном производстве украинских морских дронов.

17 декабря Шмыгаль сообщил, что 15 государств обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в следующем году. По словам чиновника, зарубежные партнеры Украины пообещали выделить около $5 млрд на оборонное производство в самой стране и еще порядка $5 млрд на закупку американского вооружения. К программе присоединились Германия, Дания, Литва, Польша, Великобритания, Люксембург, Чехия, Новая Зеландия, Черногория, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Норвегия и Португалия.

Ранее в Португалии допустили, что США могут вынудить Украину пойти на территориальные уступки.

