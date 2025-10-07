На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны предупредили о новой схеме мошенничества с поиском пропавших без вести

Минобороны: работа по поиску без вести пропавших бойцов проводится ведомством
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Работы по поиску без вести пропавших солдат координируются и организуются Главным координационным центром Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что в последнее время в интернет-пространстве распространились предложения по оказанию помощи в поиске солдат, в том числе на платной основе.

«Настоятельно рекомендуется не обращаться к подобным организациям, поскольку персональные данные военнослужащих не могут и никогда не передаются сторонним организациям», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что деятельность подобных организаций может носить мошеннический характер. В пресс-службе напомнили, что спецслужбы украинской стороны осуществляют сбор данных разыскиваемых солдат РФ, чтобы затем использовать информацию для шантажа и запугивания их родственников.

До этого уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова призвала родственников российских военных, оказавшихся в украинском плену, не переводить деньги в надежде ускорить их освобождение.

Она объяснила, что украинские военные часто требуют выкуп, связываясь с семьями пленных. При этом, по ее словам, нередко речь идет о насильственном давлении на пленных, чтобы те связались с родными.

Ранее украинский нацгвардеец из мести сдал позиции сослуживцев российским военным.

