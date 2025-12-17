На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ отметили важность формирования войск беспилотных систем

Глава МО Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, Россия достигла двухкратного превосходства над Украиной по боевому применению тактических беспилотников.

«В этой связи ключевой вопрос — формирование нового рода войск — войск беспилотных систем», — сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В августе Белоусов заявил, что развитие стратегических ядерных сил, средств противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов определены ключевыми приоритетами государственной программы вооружения России. В список главных направлений также вошли космические средства, радиоэлектронная борьба, связь, управление и технологии искусственного интеллекта.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны России должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военкоры предложили Белоусову усовершенствовать соцподдержку участников СВО.

