Украинские аналитики заявили об увеличении «серой зоны» вокруг Димитрова

Deep State: в Димитрове уменьшилась площадь подконтрольной ВСУ территории
Площадь подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Мирнограда (российское название — Димитров) в Донецкой народной республике (ДНР) существенно сократилась за последние несколько дней. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Авторы публикации обратили внимание на увеличение так называемой «серой зоны» вокруг населенного пункта.

В тексте отмечается, что 17 декабря подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к югу от города Запорожья. В результате «серая зона» вплотную подошла к селу Лукьяновскому в Запорожской области.

Кроме того, российские войска добились определенных успехов в Гуляйполе, также расположенном в Запорожской области. Сообщается, что за последние дни бойцы ВС РФ практически дошли до центра населенного пункта.

16 декабря пресс-служба российского министерства обороны заявила, что военнослужащие страны в Димитрове зачистили два района от солдат ВСУ и взяли под контроль 120 зданий. Речь идет о микрорайонах Западный и Восточный. В ведомстве уточнили, что в боях за город участвуют подразделения группировки войск «Центр».

Ранее аналитик допустил, что ВС РФ в Димитрове могут повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе.

СВО: последние новости
