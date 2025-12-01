Путину доложили о взятии Красноармейска и Волчанска

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Генерал армии [глава Генштаба Валерий] Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области», — сказал Песков.
Путину также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по освобождению города Гуляйполе.
До этого ТАСС сообщил, что на Харьковском направлении в лесном массиве на востоке Волчанска заблокирована часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным источника агентства, эти подразделения не получили команд на отход с позиций.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что первые российские паспорта получили жители Красноармейска, эвакуированные из прифронтового города.
Ранее Пушилин заявил об «определенных успехах» ВС РФ в Красноармейско-Дмитровской агломерации.