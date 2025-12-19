В Орле из-за отключений тепла приостановили занятия в школах и детсадах

Клычков: в Орле школы и детсады Советского района переходят на дистанционку

В Орле 19 декабря приостановили занятия в образовательных организациях и детских садах Советского района из-за ограничений подачи тепла и горячей воды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для детей, чьи родители не могут оставить их дома, в детских садах собрали дежурные группы с автономными источниками обогрева. При этом обучение в школах района перевели на дистанционный формат.

Губернатор отметил, что аварийные бригады принимают все меры для скорейшего восстановления подачи тепла и горячей воды, и поблагодарил жителей Орла за понимание.

Утром 19 декабря Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки украинских беспилотников. Он предупредил, что аварийные бригады ведут ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения в Советском районе города.

Ранее в Таганроге в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома.