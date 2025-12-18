На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе годовалый ребенок проглотил цепочку из магнитов

В Кузбассе спасли годовалого ребенка, проглотившего 24 магнита
Telegram-канал Андрей Тарасов

В Кузбассе медикам удалось спасти годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков, инородные тела соединились между собой и застряли в желудке и кишечнике. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

В кемеровскую областную детскую клиническую больницу была доставлена годовалая девочка с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в желудке и кишечнике ребенка 24 небольших магнитов.

«Шарики были крепко соединены друг с другом в единую цепочку, которая находилась в желудке и одним концом уходила в область 12-перстной кишки», — сообщили в Минздраве.

Врачи оперативно провели эндоскопическую операцию и извлекли инородные тела, которые успели повредить слизистую оболочку желудка. Девочка продолжает лечение в хирургическом отделении.

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.

Ранее в Татарстане спасли двухлетнего ребенка, проглотившего монету.

