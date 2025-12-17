На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов призвал ВС России продолжать «взламывать» оборону ВСУ

Белоусов: РФ нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их войска
Министерство обороны РФ

Бойцам Вооруженных сил (ВС) России нужно и дальше навязывать противнику свою волю и взламывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая их военные подразделения. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Требуется и дальше навязывать противнику свою волю, действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы», — заявил он.

Глава МО добавил, что обрушение обороны армии Украины неизбежно, и этот факт наконец осознали западные кураторы Киева.

Белоусов также рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании отметил, что российские военнослужащие с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

Ранее Путин заявил, что после начала СВО Россия стала суверенной «во всех смыслах».

СВО: последние новости
