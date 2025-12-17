Обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно, и этот факт наконец осознали западные кураторы Украины. С таким заявлением выступил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

Выступление главы военного ведомства было посвящено подведению итогов и оценке текущей оперативной обстановки.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», — сказал Белоусов.

В ноябре аналогичное заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, окружение бойцов ВСУ потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Он отметил, что в некоторых украинских городах еще есть свет, однако электричество работает с перебоями. При этом с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо», добавил зампред Совбеза.

Ранее Владимир Путин объяснил выбор момента для начала СВО.