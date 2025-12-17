Путин заявил, что после начала СВО Россия стала суверенной «во всех смыслах»

Россия благодаря спецоперации на Украине вернула себе статус полного суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета», — заявил он.

По словам главы государства, Россия стала «во всех смыслах этого слова суверенной страной». Путин подчеркнул, что этот статус страна смогла вернуть из-за деятельности российских вооруженных сил.

Президент также подчеркнул, что российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения ВСУ, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

В ходе выступления российский лидер отметил действия северокорейских военных в Курской области. Он добавил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.