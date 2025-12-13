Атаман рассказал о штурме Северска

Город Северск является практически последним форпостом перед наступлением на Славянск, цитирует слова атамана Луганского казачьего округа, советника главы ЛНР Владимира Полуполтинных Telegram-канал «Первый казачий».

«Дальше идут незначительные населенные пункты. Это прямой путь наступления на Славянск», — сказал он.

Атаман рассказал, что наступление на Северск было заранее подготовлено.

«Вся сложность в штурме города состояла в том, чтобы перед городом сосредоточить как можно больше личного состава, вооружения и боеприпасов. Город разделен рекой. Первую половину города украинские войска еще сопротивлялись. Когда наши зачистили половину, у них началась паника. Они начали убегать. Первыми бежали командиры, а потом и солдаты», — сказал он.