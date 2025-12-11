На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира

Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Североатлантическому альянсу якобы нужно «проверить» президента России Владимира Путина на желание прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает газета The Guardian.

«Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась», — сказал он.

По словам Рютте, президент России якобы «занимается построением империи».

Как отметил генсек альянса, для Запада важно, чтобы «мы все продолжали оказывать давление на Россию и поддерживали подлинные усилия по прекращению этой войны».

11 декабря Рютте также призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».

