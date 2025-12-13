На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын похвалил вернувшихся из Курской области саперов

ЦТАК: Ким Чен Ын рассказал о работе вернувшихся из Курской области саперов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высоко оценил успех инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии (КНА), которое вернулось на родину после выполнения задач в Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, саперы «продемонстрировали геройство и профессионализм нашей (КНДР — прим.ред.) армии». Ким Чен Ын также подчеркнул, что саперы действовали в чрезвычайно опасных условиях и за три месяца обезвредили огромную опасную зону, которую в обычных обстоятельствах нельзя было бы очистить за несколько лет.

Уточняется, что инженерно-саперный полк был направлен в район боевых действий в Курскую область в начале августа.

О том, что в разминировании в Курской области принимали участие военные из Северной Кореи, стало известно в ноябре. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Ранее стало известно, что в Курской области установят памятник военным из КНДР.

Атаки на Курскую область
