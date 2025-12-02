На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны раскрыли подробности боев за Красноармейск

Минобороны: российские войска завершили освобождение Красноармейска в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России завершили зачистку Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских военных. Подробности боев за город раскрыла пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, во взятии Красноармейска участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». За сутки они нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах девяти населенных пунктов в ДНР и одного в Днепропетровской области. Потери украинских формирований составили до 495 военнослужащих. Кроме того, противник лишился бронетранспортера «Viking» шведского производства и двух автомобилей.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путину также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по взятию под контроль города Гуляйполе.

Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

