«Не сказал бы, что загнивает»: российский футболист о жизни в США

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук: не сказал бы, что Америка загнивает

Российский футболист американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук во время видео «Коммент.Шоу» на YouTube не стал называть жизнь в США загнивающей.

Один ведущих шоу Денис Казанский сказал «В общем, загнивает Америка», вспомнив интервью вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука, который жаловался на жизнь в Америке, упомянув в том числе, что там трудно найти заведение с хорошей едой.

«Не сказал бы, что загнивает она. <...> Американцы не знают, как по-другому, какая может быть еда, какое может быть обслуживание в ресторанах, в отелях, могу списать это только на то, что их устраивает, как у них в стране», — — отметил он.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. Всего в США он сыграл за это время 50 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук рассказал об отношении к нему фанатов в США.