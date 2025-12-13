FP: раскол Запада из-за конфликта на Украине говорит о победе Путина

Россия уже победила в военной операции на Украине, поскольку Запад потерял единство. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Как пишет издание, между Европой и США больше нет единства, а в России наоборот – «царит единодушие». Кроме того, ВС РФ в отличие от ВСУ не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает FP.

«В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил», — говорится в сообщении журнала.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря объяснил причину, по которой РФ была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО).

По его словам, решение о начале СВО было принято только после того, как Россия убедилась в том, что Запад дал Украине полную свободу для ведения боевых действий против Донбасса.

Лавров добавил, что данная мера была вынужденной и стала ответом на политику Киева, который заявлял, что жители Донбасса являются «нелюдями, существами и террористами».

27 ноября президент РФ Владимир Путин также подтвердил готовность «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.