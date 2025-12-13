На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Путин уже победил»: в США рассказали о главном успехе России на Украине

FP: раскол Запада из-за конфликта на Украине говорит о победе Путина
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия уже победила в военной операции на Украине, поскольку Запад потерял единство. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Как пишет издание, между Европой и США больше нет единства, а в России наоборот – «царит единодушие». Кроме того, ВС РФ в отличие от ВСУ не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает FP.

«В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил», — говорится в сообщении журнала.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря объяснил причину, по которой РФ была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО).

По его словам, решение о начале СВО было принято только после того, как Россия убедилась в том, что Запад дал Украине полную свободу для ведения боевых действий против Донбасса.

Лавров добавил, что данная мера была вынужденной и стала ответом на политику Киева, который заявлял, что жители Донбасса являются «нелюдями, существами и террористами».

27 ноября президент РФ Владимир Путин также подтвердил готовность «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами