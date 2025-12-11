ВС РФ начали бои за центр Гуляйполя

Российские военнослужащие прошли к центру Гуляйполя Запорожской области и ведут бои на закрепление. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части ведут бои уже за центр Гуляйполя», — сказал источник канала.

По его данным Вооруженные сил (ВС) России в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям украинских войск.

8 декабря Telegram-канал WarGonzo писал, что ВС РФ продолжают активное наступление на линии боевого соприкосновения в Гуляйполе Запорожской области. Авторы публикации отметили, что на данный момент бои ведутся за Варваровку, а также в районе Доброполья и Тихого. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что российские военные ударами авиабомб практически уничтожили 225-й штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем. Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, но высшее командование полка в выводе отказало.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

Ранее на Западе назвали новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска.