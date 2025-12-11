На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный грабитель ворвался с топором к пенсионерке ради шести тысяч рублей

В Иркутской области пьяный юноша угрожал пенсионерке топором
ГУ МВД России по Иркутской области

В поселке Куйтун Иркутской области задержан 19-летний ранее судимый местный житель, который топором разбил окно в доме пенсионерки и ограбил ее. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Пожилая женщина сообщила, что неизвестный мужчина разбил окно в ее доме топором, проник внутрь и под угрозами потребовал отдать пенсию. Испугавшись, женщина отдала ему 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний житель Куйтуна, ранее судимый за имущественные преступления. На допросе молодой человек признался, что совершил грабёж в состоянии сильного алкогольного опьянения, а похищенные деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело о грабеже, юноше может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого мужчина угрожал покупателям магазина в Ленобласти игрушечными пистолетами. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 44-летнего местного жителя, который успел напугать покупателей.

Ранее рабочий не смог открыть свой шкафчик для одежды и угрожал охране пистолетом.

