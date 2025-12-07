Генерал Липовой: ВСУ наступали у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО

ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполе, чтобы спасти офицеров НАТО. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

«В Гуляйполе собрана крупная группировка ВСУ, в которой находятся большое количество иностранных наемников, а также иностранных кураторов. Сейчас ВСУ делает все, чтобы прорвать наше блокирующее подразделение, чтобы оттуда попытаться кого-то вывести», — подчеркнул он.

По словам Липового, такие попытки со стороны армии Украины срываются действиями ВС РФ. В первую очередь здесь задействованы операторы беспилотников, отметил военный.

4 декабря сообщалось, что вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по позициям украинских войск в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Российские бойцы при выполнении задания применили фугасные авиабомбы (ФАБ). Целями стали места скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Зализничное, который находится на расстоянии четырех километров от Гуляйполя.

Ранее в Гуляйполе под удар российских ФАБов попали бойцы трех подразделений украинских войск.