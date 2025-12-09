На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили четвертый беспилотник, летевший к Москве

Собянин: ПВО Минобороны сбили четвертый беспилотник, летевший на Москву
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Информации о пострадавших нет. Данный беспилотник стал уже четвертым сбитым БПЛА в окрестностях Москвы 9 декабря. Ранее Собянин сообщал о трех БПЛА.

Незадолго до этого стало известно о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, расположенного в Московской области. Решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 9.00 до 14.00 мск сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Большая часть дронов (17) была сбита над Брянской областью.

Ранее украинские дроны пытались атаковать Чечню.

