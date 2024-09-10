Что такое план «Ковер» и почему из-за него закрывают небо над аэропортами

Что такое план «Ковер»
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.
Если в небе появляется опасность в каком-то регионе, диспетчерская группа может самостоятельно объявить эту команду, но предварительно проконсультировавшись с военными специалистами, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
При выявлении нарушителя дежурные силы противовоздушной обороны сначала передают команду «Режим», требующую прекратить противоправное действие. Если на команду не реагируют, ПВО переходит к следующему шагу — сигнал «Ковер». Параллельно информация о границах зоны действия плана передается в центры Единой системы организации воздушного движения России.
Диспетчер ближайшего аэропорта информирует воздушные суда, использующие гражданские радиочастоты, об активизации операции «Ковер», тогда как на военных частотах этот приказ передает дежурный ПВО.
Региональные центры Единой системы организации воздушного движения дают команду всем воздушным судам с указаниями:
- незамедлительно посадить все находящиеся в воздухе воздушные суда;
- покинуть зону действия плана «Ковер» тем, кто не может приземлиться по различным причинам;
- приостановить вылет и прием воздушных судов в аэропортах, находящихся в зоне действия плана «Ковер».
«Если в зоне управления воздушным движением данного сектора находится какой-то неопознанный объект или опознанный, но не отвечает диспетчеру или не выполняет его команды, то, чтобы сберечь находящихся в этой зоне, вводят план «Ковер». Тогда военные принимают решение или по принудительной посадке объекта, или по выдворению его, или по сбитию», — прокомментировал пилот.
Все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных аппаратов, обязаны либо немедленно приземлиться, либо покинуть данный район. План «Ковер» не предусматривает эвакуации пассажиров или других гражданских лиц, находящихся в аэропорту, так как это лишь набор действий для служб и персонала, направленный на обеспечение безопасности и создание условий для проверки. Закрытие воздушного пространства неизбежно вызывает задержки или даже отмену рейсов. Некоторые самолеты могут быть направлены на запасной аэродром.
Что произойдет, если при объявлении сигнала «Ковер» самолету необходимо срочно приземлиться, а топлива недостаточно для ухода на посадку в другой аэропорт? Такая ситуация маловероятна — топливо при заправке рассчитывается с запасом, чтобы в случае ЧП долететь до запасного аэродрома.
Когда и из-за чего вводят план «Ковер»
Сигнал «Ковер» подается силами противовоздушной обороны (ПВО) исключительно в регламентированных ситуациях. Этот порядок прописан постановлением Правительства РФ № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 176 данного постановления, сигнал «Ковер» объявляется в следующих случаях:
- незаконного пересечения воздушным объектом границы России;
- при появлении неопознанных летательных объектов и других материальных объектов;
- при применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю.
Что случится, если не выполнить требования плана
Если команда воздушного суда нарушает требования плана «Ковер», то в соответствии со статьей 177 постановления «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ», их могут сбить на абсолютно законных основаниях.
Одним из самых трагических примеров, связанных с невыполнением плана «Ковер», стала катастрофа южнокорейского авиалайнера. В ночь на 1 сентября 1983 года Boeing 747, следовавший по маршруту из Нью-Йорка в Сеул через Аляску, дважды нарушил воздушное пространство СССР над Сахалином, по причинам, которые до сих пор до конца не выяснены.
Вооруженные силы СССР задействовали план «Ковер», однако лайнер продолжал движение. В результате было принято решение об уничтожении. Советский истребитель Су-15 выпустил ракету по нарушителю, после чего Boeing упал в пролив Лаперуза, что унесло жизни 246 пассажиров и 23 членов экипажа.
Примеры введения плана «Ковер»
В последние несколько лет план «Ковер» вводится в основном из-за украинских беспилотников (БПЛА), которые пересекают российскую границу атакуют объекты на территории РФ. Такие инциденты неоднократно приводили к приостановке авиасообщения в крупных гражданских аэропортах.
- 9 января 2024 года ввели план «Ковер» в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва) после обнаружения беспилотников в воздушном пространстве, а также на военных аэродромах Кубинка и Ермолино в Московской и Калужской областях.
- 21 января 2024 года беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе, поэтому операцию «Ковер» объявили в аэропорту Сочи, который находился примерно в 100 километрах от места событий.
- 31 января 2024 года был временно закрыт аэропорт Пулково ввиду падения дрона на Санкт-Петербургский нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут».
- 28 февраля 2024 года воздушное пространство над аэропортом Пулково вновь было закрыто на два часа. Небо было закрыто в связи с учениями по взаимодействию сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением в Ленинградской области.