В Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РБК заявил, что рост числа призывников этой осенью связан с тем, что во время весенней кампании было призвано меньше военнослужащих, чем изначально планировалось.

По словам Картаполова, весной планировалось призвать 160 тысяч человек, однако фактически их оказалось меньше, поэтому осенью показатели выросли. Он также подчеркнул, что в стране продолжается плановое расширение вооруженных сил и их численности: формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе для охраны границы с Финляндией, где также необходимы военнослужащие.

Картаполов отметил, что некоторое увеличение численности призывников является объективным процессом, который «не связан со специальной военной операцией».

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России начнут присваивать воинские звания добровольцам без прохождения сборов.