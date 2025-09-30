На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Картаполов: рост числа призывников осенью связан с меньшим набором весной
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РБК заявил, что рост числа призывников этой осенью связан с тем, что во время весенней кампании было призвано меньше военнослужащих, чем изначально планировалось.

По словам Картаполова, весной планировалось призвать 160 тысяч человек, однако фактически их оказалось меньше, поэтому осенью показатели выросли. Он также подчеркнул, что в стране продолжается плановое расширение вооруженных сил и их численности: формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе для охраны границы с Финляндией, где также необходимы военнослужащие.

Картаполов отметил, что некоторое увеличение численности призывников является объективным процессом, который «не связан со специальной военной операцией».

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России начнут присваивать воинские звания добровольцам без прохождения сборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами