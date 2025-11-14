Кто такие резервисты и почему их привлекают к защите критически важных российских объектов

Что означает новый закон о сборах резервистов и как устроена система мобилизационного резерва

В России началась кампания по набору резервистов в подразделения, которые будут заниматься охраной критически важных объектов. Соответствующий закон подписан президентом 4 ноября 2025 года и предполагает проведение специальных сборов. Кто такие резервисты, какие у них обязанности и как в целом устроена система мобилизационного резерва — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие резервисты

К резервистам относятся находящиеся в запасе граждане, которые подписали контракт с министерством обороны РФ о зачислении в мобилизационный людской резерв. Такая возможность есть у каждого, кто прошел военную службу или получил военно-учетную специальность другим путем, например после обучения на военной кафедре (сейчас — в военном учебном центре). Резервисты, заключившие контракт, получают ежемесячное денежное вознаграждение и регулярно проходят подготовку, сохраняя при этом гражданский статус.

В период сборов резервисты приравниваются к военным и получают выплаты. Размер денежного довольствия зависит от региона и должности.

Чем резервисты отличаются от обычных военнообязанных и контрактников

Согласно ст. 51.2 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запас Вооруженных сил РФ состоит из мобилизационного людского резерва (те самые резервисты) и мобилизационного людского ресурса (граждане, которые не входят в резерв).

Мобилизационный людской резерв был создан по указу Владимира Путина в 2015 году.

В 2021 году произошло значительное увеличение числа резервистов в стране.

По сути, резервисты — часть запаса Вооруженных сил, которая сохраняет высокую мобилизационную готовность. В мирное время они регулярно участвуют в занятиях и сборах. В отличие от «контрактников», которые являются действующими военнослужащими, они совмещают пребывание в резерве с гражданской работой и обладают правами гражданского лица. В случае мобилизации резервисты должны оперативно и самостоятельно прибыть в свою воинскую часть. Поддержание мобилизационного людского резерва нужно для того, чтобы у государства при необходимости была возможность быстро доукомплектовать Вооруженные силы подготовленными специалистами и получить слаженные воинские части уже в первые сутки мобилизации.

Резервистами становятся на добровольной основе. Тем не менее эта категория «запасников» должна строго соблюдать условия контракта и установленные требования, а именно:

При получении повестки незамедлительно явиться в указанный срок и место.

Участвовать в учебных сборах и тренировочных занятиях.

Своевременно информировать военкомат о смене места жительства, изменении статуса и т.п.

При необходимости пройти процедуру допуска к государственной тайне. Строго выполнять все условия, связанные с хранением секретных сведений.

Какие требования предъявляют к резервистам:

✅ Прошел военную службу в армии или окончил военный учебный центр;

✅ Образование — не ниже девяти классов;

✅ Категория годности по состоянию здоровья (А или Б);

✅ Заключил контракт о пребывании в резерве;

✅ Возраст: для офицеров — до 60–70 лет в зависимости от категории (младшие, старшие, высшие), иные звания — до 55 лет.

Контракт о пребывании в резерве не заключают с гражданами:

❌ имеющими отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации или освобождение от военных сборов;

❌ в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд;

❌ имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

❌ которые отказались от прохождения процедуры оформления допуска к государственной тайне либо им отказано в оформлении такого допуска;

и в ряде других случаев.

Как готовят резервистов

Систематическая подготовка резервистов помогает поддерживать умения и навыки, необходимые для выполнения боевых задач.

Она включает в себя:

тренировочные занятия — проводятся ежеквартально, продолжительность — до 6 суток;



учебные и проверочные сборы. Они длятся максимум два месяца за призыв, общая продолжительность за время пребывания в резерве не может превышать 24 месяцев.

Согласно новому закону также вводится категория специальных сборов для защиты объектов жизнеобеспечения.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга рассказал, что резервисты проходят специальную подготовку.

В ходе подготовки к выполнению задач резервисты в обязательном порядке проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач. Владимир Цимлянский Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ

Социальные гарантии для резервистов

Ежемесячное денежное довольствие в пределах 25–50% от оклада.

Во время сборов и призыва выплата полного денежного довольствия.

Сохранение рабочего места на время сборов и призыва.

На резервистов распространяются льготы и права, закрепленные за военнослужащими по контракту.

По словам Цимлянского, в соответствии с законом резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия. На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что положены военнослужащим.

На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов. Владимир Цимлянский Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал

Задачи резервистов в новых условиях

Согласно новому закону, принятому в октябре 2025 года, граждане, находящиеся в мобилизационном резерве, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. На них призывают на основании указа главы государства.

Что изменилось: раньше в законе были указаны только учебные и проверочные сборы, теперь введена новая категория — специальные сборы. Ранее привлекать резервистов к выполнению задач можно было во время мобилизации или в военное время. Принятые нововведения расширили эти условия.

Неявка по повестке резервиста влечет штраф на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что в настоящее время в России порядка 2 млн резервистов. «Это люди, которые, между прочим, получают ежемесячное денежное довольствие за то, что там просто числятся. Сейчас у страны возникла необходимость в помощи, причем на время сборов, куда их приглашают, выплаты каждому увеличиваются в несколько раз», — отметил Журавлев.

«Мы в Государственной думе приняли соответствующий законопроект, который позволяет эту категорию теперь использовать при защите стратегически важных для страны объектов. Это могут быть и нефтехранилища, и ТЭЦ – на которые в последнее время часто охотятся вражеские беспилотники, и охрана, вероятнее всего, будет заключаться как раз в наблюдении, сбивать дроны без соответствующей подготовки вряд ли получится. Этим они и будут заниматься, а на основной работе, к тому же, сохранят и свою заработную плату». Алексей Журавлев Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне

Как будут проходить специальные сборы

Порядок проведения специальных сборов определит правительство. Проект соответствующего постановления, разработанный Минобороны, был размещен 7 ноября на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, специальные сборы означают направление резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Сюда относятся объекты энергетики, связи, транспорта, нефтеперерабатывающие заводы, склады химической продукции и другие предприятия. Нарушение или прекращение их функционирования может привести к потере управления экономикой, необратимым негативным изменениям и снижению безопасности для населения.

Общая продолжительность специальных сборов, к которым резервист может быть привлечен в течение года, не должна превышать 6 месяцев.

Какие выплаты будут у резервистов

Согласно проекту постановления правительства, резервисту, направленному на специальные сборы, положены выплаты и компенсации.

оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием;

районные коэффициенты, если сборы проходят на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями;

планируется сохранить средний заработок по основному месту работы — для работающих граждан.

Неработающим, состоящим на учете в государственных учреждениях службы занятости, возместят размер пособия. Тем, кто не работает и не состоит на учете в службе занятости, выплата составит минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Резервисту также полагается компенсация расходов на проезд от места жительства к военному комиссариату (пункту сбора) и обратно, компенсация расходов по найму (поднайму) жилья, командировочные (суточные).

Как идет набор резервистов для защиты особо важных объектов

Формирование спецотрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок к закону. Одними из первых о создании отряда БАРС(Боевой армейский резерв страны), предназначенного для отражения атак беспилотников и диверсий, объявили в Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, на первом этапе в отряд планируется принять 105 человек.

Как сообщает Mash, для обороны критически важных объектов — электростанций, НПЗ и других — планируется привлечь около 4000 резервистов. Они пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах в составе мобильных групп: водитель, пулеметчик и старший экипажа. Их обеспечат современным обмундированием, на вооружении у мобильных групп будут пулеметы ПК, ДП-27 и ДПМ — для противодействия вражеским беспилотникам. Размер выплат начинается от 100 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона и звания.