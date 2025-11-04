Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего года

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым призыв будет на срочную службу будет продолжаться в течение всего года. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников, не пребывающих в запасе, для прохождения военной службы будет осуществляться в два периода — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля 2025 года председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.