В Катаре заявили о критической точке в переговорах по урегулированию в Газе

Переговоры по мирному урегулированию в секторе Газа находятся в «критическом состоянии». Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Ат-Тани, передает агентство Reuters.

По его словам, посредники работают над тем, чтобы продвинуть следующий этап прекращения огня.

«Мы находимся в критической точке. Пока это только пауза. Мы пока не можем считать это прекращением огня», — сказал Ат-Тани.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Движение также обязалось «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор».

