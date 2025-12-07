На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Израиля напомнил Трампу о суверенитете после просьбы о помиловании Нетаньяху

Ronen Zvulun/Reuters

Президент Израиля Исаак Герцог в интервью изданию Politico прокомментировал просьбу своего американского коллеги Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. <...> Израиль, естественно, является суверенной страной», — сказал президент Израиля.

Герцог добавил, что любое помилование должно рассматриваться по существу. Он пообещал относиться к данному вопросу с абсолютной серьезностью.

Журналисты отмечают, что помилование — одно из немногих реальных полномочий президента Израиля, и любое его решение «взбудоражит половину страны».

С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было начато несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями политика в коррупции и незаконном лоббировании собственных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс.

В ноябре Герцог получил письмо от Трампа с просьбой рассмотреть возможность помилования премьер-министра израильского государства. Подробности обращения не уточнялись.

Ранее в Израиле начался суд над Нетаньяху по делу о взяточничестве.

