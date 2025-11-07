На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна тактика России по борьбе с украинскими беспилотниками

Аналитик Кашин: средства РЭБ потеряли эффективность против беспилотников ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Российские бойцы завоевали преимущество в численности и эффективности применения тактических беспилотников, однако дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще представляют серьезнейшую угрозу подразделениям пехоты. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, массовое применение БПЛА привело к тому, что бои на территории ведут в основном рассредоточенные группы штурмовиков, которые действуют автономно. При этом попытки прикрыть подразделения средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) почти всегда обречены на провал, поскольку украинская сторона начала использовать дроны на оптоволоконных кабелях и устройства с внедренным искусственным интеллектом.

«Ключ к решению проблемы — завоевание господства на малых высотах, чтобы исключить или хотя бы ограничить применение противником дронов», — объяснил Кашин.

Эксперт отметил, что теперь добиться успеха можно только с помощью физического поражения воздушных целей. Он подчеркнул, что Россия все же опережает противника и может добиться контроля на всей линии боевого соприкосновения в случае создания решающих и прорывных технологий.

До этого журнал The Economist писал, что российские солдаты начали устраивать «засады» из беспилотников на путях снабжения ВСУ с целью уничтожать операторов дронов украинской армии, что ослабит защиту важных для Киева дорог.

Ранее на Западе назвали российские дроны причиной изменения вида боевых действий в мире.

СВО: последние новости
