Системы ПВО отразили воздушную атаку в Тульской области

Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.
«Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили два украинских беспилотника», — сообщил Миляев.
По информации главы региона, здания и инфраструктура не повреждены.
Миляев напомнил, что в регионе сохраняется опасность атак беспилотников и что нельзя приближаться к упавшим на землю элементам, так как они могут содержать взрывчатые вещества.
Минувшей ночью в регионе дважды объявлялся режим опасности атак БПЛА. Помимо Тульской области этот режим вводили еще в пяти регионах страны.
До этого российское Минобороны сообщило, что над Брянской и Курской областями были сбиты шесть украинских беспилотников.
