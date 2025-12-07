Системы ПВО отразили воздушную атаку в Тульской области

Тульский губернатор Миляев: два украинских дрона уничтожены над регионом

Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

«Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили два украинских беспилотника», — сообщил Миляев.

По информации главы региона, здания и инфраструктура не повреждены.

Миляев напомнил, что в регионе сохраняется опасность атак беспилотников и что нельзя приближаться к упавшим на землю элементам, так как они могут содержать взрывчатые вещества.

Минувшей ночью в регионе дважды объявлялся режим опасности атак БПЛА. Помимо Тульской области этот режим вводили еще в пяти регионах страны.

До этого российское Минобороны сообщило, что над Брянской и Курской областями были сбиты шесть украинских беспилотников.

