Фрагменты сбитых беспилотников повредили здание детского сада в Тульской области

Миляев: в Туле обломки сбитых БПЛА повредили оконные конструкции детского сада
Depositphotos

Обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили здание детского сада в Туле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.

«Специалисты и оперативные службы осуществляют необходимые меры реагирования. Дети временно переведены в другое дошкольное учреждение», — рассказал глава региона.

В ночь на 4 декабря над территорией РФ перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа. Министерство обороны РФ заявило, что больше всего целей — 21 — нейтрализовали в Крыму. В Ростовской области сбили 16 дронов, в Ставропольском крае — 14, в Белгородской области — семь. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Брянской области, три — в Воронежской области, по два — в Рязанской, Орловской и Тульской областях. В Липецкой и Нижегородской областях, столичном регионе и Краснодарском крае уничтожили по одному летательному аппарату. Также один БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее украинский дрон атаковал грузовик в Белгородской области.

