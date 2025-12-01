СМИ сообщили о планах Индии обсудить закупку российских истребителей и системы ПРО

Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита в республику президента России Владимира Путина, намеченного на 4-5 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, речь идет об истребителях Су-5 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны ПРО С-500.
Как отмечает агентство, возможное соглашение Индии и России «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые выступают против закупок Нью-Дели оружия у РФ.
27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.
В конце сентября стало известно, что Индия планирует приобрести у РФ 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий ВВС страны.
Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.