СМИ сообщили о планах Индии обсудить закупку российских истребителей и системы ПРО

Bloomberg: Индия обсудит покупку истребителей Су-57 и С-500 в ходе визита Путина

Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита в республику президента России Владимира Путина, намеченного на 4-5 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, речь идет об истребителях Су-5 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны ПРО С-500.

Как отмечает агентство, возможное соглашение Индии и России «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые выступают против закупок Нью-Дели оружия у РФ.

27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.

В конце сентября стало известно, что Индия планирует приобрести у РФ 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий ВВС страны.

Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.