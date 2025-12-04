Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки

Индия заплатит около $2 млрд за аренду у России атомной подводной лодки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры об аренде российской подводной лодки длились около 10 лет. В последние годы они были на паузе из-за вопроса цены, рассказали источники агентства.

«Стороны уже достигли соглашения о сделке: в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь. Индия рассчитывает получить судно в течение двух лет, хотя, по их словам, сложность проекта может привести к более поздним срокам», — говорится в материале.

4 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Индию впервые после начала конфликта на Украине.

Накануне визита начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати сообщил журналистам, что ввод в эксплуатацию ударной подводной лодки ожидается в ближайшее время. Подробности он не раскрыл. Подводная лодка будет крупнее двух уже имеющихся в составе ВМС Индии.

Ранее Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества России и Индии.