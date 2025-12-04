На Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне

В городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), практически разрушена теплоэлектростанция (ТЭЦ). Об этом на своем сайте сообщила украинская компания «Нафтогаз».

По ее информации, местная ТЭЦ «в настоящее время приостановила работу».

3 декабря сообщалось, что в части Херсона произошло отключение электричества. Незадолго до этого в городе произошли взрывы. . При этом в Херсоне воздушная тревога не объявлялась.

29 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что западная часть города была обесточена. Подробности инцидента он не уточнил.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее были названы сроки восстановления энергетики Украины.