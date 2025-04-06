Российские военные уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве

Лебедев: ВС РФ уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве

Вооруженные силы РФ ночью уничтожили два военных предприятия с «уникальным оборудованием» в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, за минувшую ночь столица Украины была атакована 13 раз, вероятно, двумя сериями. Удары пришлись по Оболонскому, Дарницкому и Соломенскому районам Киева.

«Уничтожены два промышленных предприятия с военным производством», — написал Лебедев.

Он уточнил, что в производственных цехах, которые попали под удар российских военных, находилось «уникальное оборудование».

Также в Киеве были уничтожены около 20 единиц военной техники, которая находилась под открытым небом, еще столько же получили повреждения.

Кроме того, подпольщик сообщил, что российские военные нанесли удар по предприятию, на котором собирались завозимые из Франции вертолеты, в городе Белая Церковь Киевской области Украины. По его словам, один прилет был в городе, второй — в пригороде, где находится тренировочная база Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 апреля российские войска нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.