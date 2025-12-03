Часть Херсона осталась без света после взрывов

В части Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло отключение электричества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Незадолго до этого в городе произошли взрывы. При этом в Херсоне воздушная тревога не объявлялась.

Подробности произошедшего не уточняются.

23 ноября в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрыва пропало электричество. По данным телеканала «Общественное», отключения произошли по всему городу.

29 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что западная часть города была обесточена. Подробности инцидента он не уточнил.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине предложили закрыть школы на зиму из-за проблем с электричеством.