На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны ответило на заявление Зеленского о зачистке Купянска

Минобороны: Зеленский, заявляя о зачистке Купянска, утратил связь с реальностью
true
true
true
close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Министерство обороны России ответило на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские войска проводят зачистку Купянска от российских военных.

«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также считают, что Зеленский понимает безысходность ситуации и реальное положение украинской армии в Купянске, но пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих союзников, чтобы продолжать получать военную помощь.

3 ноября Зеленский на брифинге после заседания ставки заявил, что в Купянске остаются около 60 российских военных и ведется зачистка населенного пункта. Других подробностей о ситуации в городе он не привел.

29 октября президент России Владимир Путин заявил о блокировании нескольких крупных группировок ВСУ в районах Купянска и Красноармейска.

Ранее Минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами