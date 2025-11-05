Минобороны ответило на заявление Зеленского о зачистке Купянска

Министерство обороны России ответило на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские войска проводят зачистку Купянска от российских военных.

«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также считают, что Зеленский понимает безысходность ситуации и реальное положение украинской армии в Купянске, но пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих союзников, чтобы продолжать получать военную помощь.

3 ноября Зеленский на брифинге после заседания ставки заявил, что в Купянске остаются около 60 российских военных и ведется зачистка населенного пункта. Других подробностей о ситуации в городе он не привел.

29 октября президент России Владимир Путин заявил о блокировании нескольких крупных группировок ВСУ в районах Купянска и Красноармейска.

Ранее Минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске.