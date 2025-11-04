На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон»
Президент России Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС.

«Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — сказал глава государства.

По словам Путина, их разработка имеет важное значение для безопасности России и стратегического паритета на десятилетия вперед.

26 октября президент РФ на совещании с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым объявил о завершении испытаний «Буревестника». По словам Герасимова, во время испытаний ракета пролетела 14 тысяч км, однако это не предел.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».

