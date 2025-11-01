На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника»

Скотт Риттер: испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп был сбит с толку успешными испытаниями аппарата «Посейдон» ВС РФ, а также ракеты «Буревестник», поэтому он дал политический ответ в виде заявления о ядерных испытаниях. Об этом РИА Новости заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Полагаю, это (испытания ядерного оружия США. — «Газета.Ru») был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», — подчеркнул он.

По словам эксперта, до сих пор остается неопределенность, каковы будут последствия испытаний ядерного оружия в США.

В четверг, 30 октября, Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

31 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на проведение ядерных испытаний в случае, если аналогичные действия будут предприняты другими странами. При этом подчеркивается, что в настоящее время в мире ядерные испытания, хоть и не в физическом смысле, а в форме расчетов и моделирования, ведутся постоянно.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания.

Все новости на тему:
Отношения России и США
