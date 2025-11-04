Российская система ПВО за сутки сбила 204 дрона и три управляемые бомбы ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за последние сутки уничтожили 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также российские силы уничтожили три управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что успешное применение и высокая эффективность российского оружия в зоне специальной военной операции (СВО) повысили интерес к нему со стороны иностранных заказчиков.

Эксперт уточнил, что наибольшим спросом пользуются российские системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя и др. По словам Шугаева, зарубежные страны по-прежнему проявляют интерес к авиационной технике, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию.

Ранее было названо российское оружие, способное изменить ход СВО.