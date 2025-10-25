Названо российское оружие, способное изменить ход СВО

Конструктор Васильев: армия РФ получила бомбу, которая открывает путь к победе

Российская армия пополнила свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, которые способны изменить ход боевых действий. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев в интервью kp.ru назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии российской авиационной техники.

«В ходе боевых действий наши КАБы показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей в тактической глубине противника. Это оружие открывает нам дорогу к победе», — подчеркнул Васильев.

Бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные утверждают, что один такой удар может полностью уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

Современные версии КАБ-500 и КАБ-1500, оснащенные различными системами наведения, эффективно применяются для уничтожения вражеских укреплений, техники и складов.

