Интерес к российскому оружию вырос на фоне СВО

ФСВТС: успех российского оружия в зоне СВО повысил интерес к нему за рубежом

Успешное применение российского оружия в боевых условиях значительно повысило интерес к нему со стороны иностранных заказчиков, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Его интервью опубликовано на сайтеФСВТС.

«Успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров», — отметил Шугаев.

Он также уточнил, что наибольшим спросом среди российских оборонных продуктов пользуются системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, различные наборы оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя.

По словам Шугаева, зарубежные страны по-прежнему проявляют интерес к авиационной технике, системам ПВО, оборудованию для сухопутных войск, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию.

Ранее было названо российское оружие, способное изменить ход СВО.