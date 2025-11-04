Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, в результате падения обломков дрона произошло возгорание на подстанции «Фроловская». Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.

«На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — рассказал он.

На место пожара направлены специалисты. Бочаров добавил, что по состоянию на 23:30 мск пострадавших и разрушений нет.

На фоне атаки БПЛА волгоградский аэропорт прекратил принимать и отправлять авиарейсы.

Вечером в понедельник губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, более 16 тыс. человек остались без электроэнергии в нескольких районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ больше недели атакуют плотину Белгородского водохранилища.