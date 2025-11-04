БПЛА атаковали Ростовскую область

Ростовскую область ночью атаковали беспилотники. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что их перехватили силы ПВО (противовоздушной обороны) в Чертковском и Шолоховском районах. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Соседние регионы также подверглись налетам дронов. Так, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. В результате падения обломков БПЛА там произошло возгорание на подстанции «Фроловская». На этом фоне волгоградский аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

А при налете дронов на юг Воронежской области была повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями. В четырех квартирах дома выбило стекла. Средства ПВО сбили над двумя городами и районами области как минимум семь беспилотников.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».