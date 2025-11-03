В Судане заявили, что повстанцы покупают оружие у украинских и британских компаний

Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) покупают оружие у украинских, британских и других компаний. Об этом заявил РИА Новости лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма.

Он рассказал, что в стране используются западные машины, техника, боеприпасы и различные вооружения, которые попадают в Судан через посредников.

«Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам. Это оружие обычно не поставляется напрямую формированиям [СБР], — сказал Лукма.

Лидер «Движения за справедливость и равенство» призвал международные органы начать тщательное расследование путей поставок оружия в Судан.

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день СБР предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. В скоре боевые действия вскоре охватили и другие части страны.

В июне сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр заявлял, что Украина предоставляет террористам в стране беспилотники и помогает боевикам наносить удары по объектам инфраструктуры государства.

