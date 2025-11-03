На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Судане заявили, что повстанцы покупают оружие у украинских и британских компаний

Лукма: суданские повстанцы покупают оружие у украинских и британских компаний
true
true
true
close
El Tayeb Siddig/Reuters

Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) покупают оружие у украинских, британских и других компаний. Об этом заявил РИА Новости лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма.

Он рассказал, что в стране используются западные машины, техника, боеприпасы и различные вооружения, которые попадают в Судан через посредников.

«Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам. Это оружие обычно не поставляется напрямую формированиям [СБР], — сказал Лукма.

Лидер «Движения за справедливость и равенство» призвал международные органы начать тщательное расследование путей поставок оружия в Судан.

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день СБР предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. В скоре боевые действия вскоре охватили и другие части страны.

В июне сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр заявлял, что Украина предоставляет террористам в стране беспилотники и помогает боевикам наносить удары по объектам инфраструктуры государства.

Ранее в Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами